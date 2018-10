Zeeland wordt wakker: koninklijk bezoek, goed gevoel en cocktails

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens een bezoek in Duitsland (foto: ANP)

Oranjes op bezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken vandaag Schouwen-Duiveland en Tholen. Met stops in Renesse, Kerkwerve, Bruinisse, Sint Philipsland, Sint-Annaland en Tholen belooft het een drukke dag te worden waarin een hele reeks onderwerpen voorbij komen. In zorgcentrum De Schutse in Sint Annaland zal ouderenzorg centraal staan.

Tweede Kamerlid Isabelle Diks met wethouder van Vlissingen John de Jonge (foto: Omroep Zeeland)

Positief gevoel

GroenLinks-Tweede Kamerlid Isabelle Diks gaat met een 'positief gevoel' terug naar Den Haag, nadat ze het terrein van de toekomstige marinierskazerne in Vlissingen bezocht. Diks was eerder zeer kritisch over de verhuizing van de marinierskazerne vanuit Doorn naar Vlissingen.

De drijvende kracht achter het nieuwe restaurant van Sergio Herman (foto: Omroep Zeeland)

Van juf tot cocktailmaker

Tanja Spuesens uit Westdorpe timmert aan de weg in de horeca. De voormalige schooljuf is nu barmanager in het restaurant van Sergio Herman in Cadzand-Bad

(foto: Astrid Wiessner Hoog)

Weer

Vandaag is het vrij zonnig en droog. Net als de voorgaande dagen, stijgt het kwik naar bijzonder hoge waarden voor de tijd. Het wordt 22 tot 24 graden. De zuidoosten wind draait naar het zuiden en waait zwak tot matig, kracht 2 tot 3.