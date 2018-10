Deze bedrijven installeren 94 windmolens voor de Zeeuwse kust in 2020

(foto: Bertus Ars / Flickr)

Op het windpark, dat zo'n 23 kilometer voor de kust van Westkapelle komt te liggen, komen 94 turbines, die 167 meter lange rotorbladen krijgen. "Die turbines worden nu al in Denemarken gemaakt", vertelt een woordvoerder. "We zijn nu al bezig met alle voorbereidingen, ook voor de bouw van de onderhoudsbasis in Vlissingen die eind dit jaar van start gaat.

De bouw van windpark Borssele 1 en 2 staat gepland voor 2020. Het gaat - als alles goed verloopt - hetzelfde jaar nog open. GeoSea gaat de funderingen en de turbines van de windmolens niet alleen installeren, maar regelt ook de installatieschepen voor het transport en de installatie. Van Oord zal de 94 inter array kabels met een totale lengte van 167 kilometer vervoeren, installeren en begraven op een diepte van twee meter.

