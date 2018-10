Bouzambou opnieuw uitgenodigd voor Oranje

Said Bouzambou aan de bal voor Groene Ster tegen landskampioen Hovocubo (foto: Paul ten Hacken)

De interlands staan gepland voor eind oktober. Op 29 oktober speelt Bouzambou in Enköping tegen de Zweden. Een dag later is het tweede duel in Uppsala.

Door de interlands mist Bouzambou de wedstrijd van VC Vlissingen op het veld tegen RKAVV.