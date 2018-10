Vlissingers zijn in Ambon voor tumbuh kembang anak

Burgemeester Bas van den Tillaar en wethouder Albert Vader zijn op bezoek in Ambon. (foto: Albert Vader)

Die 'zorg voor de kinderen' is precies waar dit project om draait: medewerkers van gezondheidscentra in Ambon leren hoe ze ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen kunnen signaleren. Hoognodig, zegt coördinator Ben Sekewael. "Te veel Indonesische kinderen lopen ontwikkelingsstoornissen op. Er is in Indonesië best veel kennis aanwezig, maar in de praktijk wordt daar niet veel meegedaan."

Observatie- en gesprekstechnieken

De stichting heeft daarom een cursus- en trainingsprogramma ontwikkeld om de gezondheidsmedewerkers observatie- en gesprekstechnieken aan te leren. Niet alleen leren de medewerkers hoe ze ontwikkelingsachterstanden kunnen signaleren, ze leren ook hoe ze de oorzaak kunnen bepalen en hoe ze ouders moeten instrueren.

De basis van de stedenband tussen Vlissingen en Ambon ligt in 1987. Toen gingen de HZ HZ Univerisity of Applied Sciences (Vlissingen) en de Universiteit Pattimura (Ambon) een samenwerkingsverband aan. In 1991 besloot de Vlissingse gemeenteraad een officiële stedenband aan te gaan met de gemeente Ambon. De gemeente subsidieert en ondersteunt de particuliere Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA). Deze stichting wil vooral kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van gezondheidszorg, milieu en economie. "Zelfredzaamheid, dat is het uitgangspunt", schrijft de stichting op haar website.

Behalve het Child Care-project worden er ook operaties uitgevoerd door een meegereisd urologieteam. De SSVA zendt ieder jaar medische operatieteams uit naar Ambon om daar ingrepen te doen op het gebied van staar, lipspleten en urologische aandoeningen. Ook het vijfjarige jubileum van de door SSVA opgezette oogkliniek wordt gevierd.