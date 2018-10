Weinig wanbetalers in Zeeland

Provincie wil tarieven verhogen (foto: Omroep Zeeland)

Bovenaan dezelfde ranglijst staan de Rotterdammers, van wie 4,4 procent als wanbetaler geregistreerd is. Met als kanttekening dat het CBS voor deze ranglijst alleen maar naar de twaalf provincies en vier grote steden heeft gekeken.

Trend

Maar de trend in heel het land - ook in Zeeland en Rotterdam - is al een paar jaar dalend. Ga met de muis over de grafiek voor de percentages per jaar.

In Zeeland waren er afgelopen jaar 3490 mensen die als wanbetaler van hun zorgpremie geregistreerd stonden. Iets meer dan de helft is verzekerd bij CZ. Die heeft in 2009 het beleid verhard, door de zorgpremie na een aantal aanmaningen in te gaan houden op het loon of de uitkering.

Later heeft CZ het roer omgegooid en voor een zachtere aanpak gekozen. Mensen krijgen nu langer de tijd om de premie te betalen en in onderling overleg wordt eventueel een regeling getroffen. Die aanpak blijkt beter te werken.