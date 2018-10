Grote kans dat jouw hagelslag of chocola hier verpakt wordt

Directeur Peter Nieuwkerk van verpakkingsbedrijf Budelpack in Poortvliet vindt het niet zo vreemd dat merken hun product niet zelf verpakken. "Er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Merken vinden het vaak complex en zijn meer bezig met het ontwikkelen van producten en het produceren ervan. Een andere reden is bijvoorbeeld een bestaand product in een nieuw jasje willen steken. Door dat uit te besteden hoeft zo'n merk niet speciaal daarvoor machines aan te schaffen en is het risico dus lager."

Tholen is het Zeeuwse verpakkingscentrum

Tot afgelopen maand bestonden de twee verpakkingsbedrijven op Tholen naast elkaar. Budelpack, met 102 werknemers, in Poortvliet en Interpak, met 37 werknemers in Tholen-Stad. Maar afgelopen maand nam Budelpack het bedrijf Interpak over. Budelpack is groter en met de overname heeft het meer merken en dus meer klanten in handen. En daarmee blijft het eiland verzekerd het Zeeuws verpakkingscentrum te blijven.

Toch heeft de overname wel gevolgen. Van de 37 medewerkers van Interpak werden acht mensen gedwongen ontslagen. "Dat doet pijn maar het kent natuurlijk wel twee kanten. Als wij niet zouden ingrijpen zou het nog veel meer pijn doen want er moest ingegrepen worden in de kosten die gemaakt werden." Volgens Nieuwkerk zijn er van de acht ontslagen werknemers op dit moment twee die een nieuwe baan gevonden hebben.

Met de overname is een stap gezet waardoor meer overnames niet uitgesloten zijn. "Doordat de bevolkingsgroei in West-Europa al jaren blijft hangen op een paar procent wordt er niet meer voedsel geproduceerd. Ook als je kijkt naar ons eetpatroon dan kunnen we niet meer eten dan we nu doen." Dat bekent volgens Peter Nieuwkerk dat er niet meer zakjes van de band af gaan komen. En dus moet er vooral gekeken worden naar uitbreiding door middel van fusies met of overnames van andere verpakkingsbedrijven met andere lijnen.