Dode bij bedrijfsongeval Arnemuiden

Bij een bedrijfsongeval in Arnemuiden is vanmiddag een man om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur op het bouwterrein van het nieuwe vakantiepark Harbour Village in Arnemuiden.

De man viel van een bouwsteiger en kwam op een betonnen vloer terecht. De man is ter plekke overleden. De arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld.