Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Maanzwemmers maken album met blues standards

Denk aan Route 66, Saint James Infirmary en I Just Want To Make Love To You, maar dan in het Nederlands. Bluesmuzikant Kees van Dorst bewijst dat het kan. Samen met een groep bevriende musici vormde hij de Maanzwemmers en maakte de opname.

De basis van de Maanzwemmers bestaat uit Kees van Dorst, Adri van Meurs (slagwerk), Co van Reijen (gitaar) en Peter Bout (bas). Daarnaast leverden een bijdrage musici als Gino Mehauden, Peter de Smet en Marc Verschelden. Kees van Dorst koos voor het Nederlands, niet zijn eigen dialect, het Hulsters. Dat vond hij naar eigen zeggen te eenzijdig. Grote plannen hebben de Maanzwemmers niet met het album. Adri van Meurs: "Er zijn maar weinig exemplaren gemaakt. Maanzwemmers is ook niet echt een band, er komen ook geen optredens. Voor Kees telde alleen de opname. Hij is al weer bezig met een nieuw project: Ouwe jazzsongs opnemen à la Hugh Larrie's album Let Them Talk." Albumcover Maanzwemmers (foto: Maanzwemmers)