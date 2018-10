Geld voor berging vliegtuigwrakken Tweede Wereldoorlog

Gevechtsvliegtuigen (foto: Archieffoto)

Het CDA en de ChristenUnie in de Tweede Kamer hebben er dit voorjaar bij het kabinet op aangedrongen de gemeenten te hulp te schieten bij de berging van deze vliegtuigwrakken, omdat ze daar zelf niet voldoende geld voor hebben. Nu krijgen de gemeenten 70 procent van de gemaakte kosten vergoed, dat wordt nu 100 procent.

Of de nieuwe regeling ook betrekking heeft op de Zeeuwse wrakken is nog niet bekend. Volgens de Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog 5500 vliegtuigen verloren gegaan boven Nederland. In 400 daarvan bevinden zich volgens de studiegroep nog stoffelijke resten. Na een verdere analyse geeft de SGLO aan dat de berging van slechts 30 tot 50 wrakken kansrijk is. Of daar ook Zeeuwse wrakken bij horen is niet bekend.

Vijf wrakken, zeventien vermisten

In Zeeland liggen er vliegtuigwrakken in Breskens (5 maart 1943, 1 man), Eede (19 september 1944, 7 mannen), Hoek (22 juni 1943, 1 man), Krabbendijke (12 mei 1944, 7 mannen) en Sint-Maartensdijk (2 maart 1943, 1 man). De wrakken liggen of in het water of onder de grond. Dat ze daar, 75 jaar later, nog steeds liggen heeft er mee te maken dat de berging van de wrakken een kostbare zaak is.

In 2016 moest er een stukje van het IJsselmeer worden drooggelegd voor de berging van een Engelse bommenwerper.

