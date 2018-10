Onderzoek naar niet ontplofte bommen Domburg

De kans bestaat dat er granaten liggen die in november 1944 zijn afgevuurd vanaf een Engels oorlogsschip. Doel was een Duits kanon, de W17. Het Engelse oorlogschip de Warspite lag voor de kust van Domburg om het kanon dat aan de rand van het golfterrein lag te vernietigen. "De W17 kon namelijk over de hele monding van de Westerschelde schieten zodat geen enkel geallieerd schip veilig het reeds bevrijde Antwerpen kon bereiken. En vanuit de lucht aanvallen kon niet vanwege de mist op 1 november 1944," vertelt Ad Roelse, secretaris van het Comité Herdenking Domburgse Oorlogslachtoffers.

Niet ontploft

Enkele granaten van de Warspite misten uiteraard doel, en kwamen terecht in het centrum van Domburg waar de meeste doden vielen. "Ongetwijfeld zijn er ook granaten in het Singelgebied terecht gekomen en niet ontploft", maar hoeveel dat er zijn, weet Roelse niet.

Zusterschip HMS Hood

De afgelopen tien jaar heeft er een schaalmodel van de HMS Hood, een zusterschip van de Warspite, in het Polderhuis in Westkapelle gestaan. Het model was twee meter lang en een geliefd object onder museumbezoekers. Door een herinrichting van het museum was er geen plaats meer voor het model. Deze zomer is het verhuisd naar Glasgow, waar het wordt geëxposeerd in een school vlakbij de werf waar het schip in 1916 is gebouwd.

