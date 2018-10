Het bezoek van Koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Zeeland in beeld

Provincie waar de zon altijd schijnt

Het koningspaar was enthousiast over hun bezoek aan Zeeland. "Het is een bijzonder deel van Nederland waar de zon altijd schijnt", liet de koning weten. Bij zijn afscheid zei hij veel kennis en energie te hebben opgedaan en zei dat de twee gemeenten hen een ongelooflijke dag hebben bezorgd met interessante gesprekken.

Verslaggever Anke Tanihatu volgde het koningspaar de hele dag:

Omroep Zeeland heeft gedurende de dag verschillende foto's toegestuurd gekregen. Een overzicht.

In Sint-Annaland bracht het koningspaar een bezoek aan zorgcentrum De Schutse. Ze spraken daar met inwoners en vrijwilligers en zorgverleners. Maar voordat ze in het zorgcentrum aankwamen, werden ze door veel mensen opgewacht.

Koningspaar in Sint-Annaland (foto: ANP)

De dag begon in Renesse. Daar kregen koning Willem-Alexander en koningin Máxima genoeg cadeautjes. Cindy Oosterhout maakte deze foto.

Thank you. De koning en koningin kregen genoeg cadeautjes (foto: Cindy van Oosterhout)

Op de camping in Renesse (foto: ANP)

Streekbezoek koninklijk paar (foto: ANP)

In een zwart busje kwam het koningspaar aan in Kerkwerve. De koning en koningin kregen daar uitleg over de Zeeuwse kustvisie en natuurontwikkeling van het gebied. Laura Knol wachtte het koningspaar op en maakte deze foto.

Het koningspaar komt aan in Kerkwerve (foto: Laura Knol)

Koningin Máxima in Kerkwerve (foto: ANP)

In de haven van Bruinisse bezichtigde het koningspaar de Zeeuwse Hoogaarzen en maakten vervolgens in een politieboot de overtocht naar Sint-Philipsland.

Thumbs up! (foto: ANP)

Het koningspaar genoot zichtbaar van de zonnige dag in Zeeland. Anja de Glopper was in Bruinisse en maakte deze foto.

Koningspaar in Bruinisse (foto: Anja de Glopper)

Koningspaar in Zeeland (foto: ANP)

Aan belangstelling geen gebrek. Overal waar het koningspaar kwam, stond genoeg publiek langs de kant van de weg.

Koningin Máxima neemt de tijd voor het publiek (foto: ANP)

Volop belangstelling voor het bezoek van het koningspaar aan Zeeland (foto: ANP)

High five! (foto: ANP)

