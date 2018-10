Opnieuw Kamervragen over wateroverlast Sluiskil: 'Het kanaal is zo lek als een mandje'

De damwand bij Sluiskil moet volgens inwoners worden opgeknapt (foto: Omroep Zeeland)

"Ze zadelen de mensen met de problemen op", aldus Bennie Martens van de Dorpsraad Sluiskil. "Er wordt gezegd dat wij in oude huizen wonen en dat we zelf verantwoordelijk zijn voor schade aan woningen." Martens woonde zelf 41 jaar in Sluiskil en is inmiddels verhuisd, maar nog nauw betrokken met de inwoners van het dorp. "Ik heb bij mensen delen van de vloerbedekking weggetrokken, daar stond het water onder de planken."

Woningen in Sluiskil raken beschadigd door het water (foto: Omroep Zeeland)

De Kamerleden willen van de minister weten wat de oorzaak van de vochtoverlast is en of er een oplossing voor handen is. Het is niet de eerste keer dat de CDA-fractie in de Tweede Kamer het probleem aankaart. Vorig jaar vroegen ze in Kamervragen al wie er verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schade aan de woningen. Ze stellen de vragen nu nog een keer, omdat ze willen weten hoe het ervoor staat.

Langere damwanden en drainage

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het waterpeil in het kanaal, North Sea Port voor de damwanden langs het kanaal. Met langere damwanden langs het Kanaal zou het doorsijpelen (deels) te verhelpen zijn, bleek uit een onderzoek dat ingenieursbureau Wareco vorig jaar deed. Ook een diepe drainage achter de damwanden en de drainage in het dorp verbeteren, zouden de overlast kunnen beperken.

'Zo lek als een mandje'

Volgens de dorpsraad hebben de oude damprofielen gaten. "Daar kun je zo met je vuist doorheen". Het gaat volgens hen om het stuk damwand tussen de Sluiskiltunnel en scheepswerf De Schroef. De inwoners willen dat er eerst nieuwe damwanden worden geslagen, want volgens hen wordt de overlast alleen maar erger. "Het kanaal is zo lek als een mandje. De damwand is niet bestand tegen de grote schepen die er nu varen. Het water trekt nu steeds verder Sluiskil in."

