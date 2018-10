Kinderen versieren dakpannen met materiaal uit de Oosterschelde

Kinderen versieren dakpannen in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Het OosterscheldeMuseum doet deze kinderevenementen nog niet zo heel erg lang en wil deze keer de kinderen de dakpannencultuur in Yerseke meegeven. Er werden veel kunstwerken gemaakt, naast het knutselen met materialen uit de Oosterschelde werd er ook voorlichting gegeven over waarom de dakpannen zo belangrijk zijn voor Yerseke.

Minder kinderen

De kinderen zelf hadden het erg naar hun zin. Er werd flink wat geschilderd en de begeleider met het lijmpistool was erg populair. Toch waren er minder kinderen aanwezig dan bij een soortgelijk evenement vorig jaar, Nelleke Volker vertelt: "Vorig jaar hebben we kinderen moeten weigeren, omdat er gewoon te veel waren. Wij hebben bij een activiteit maar ruimte voor zestien kinderen. Helaas is het deze vakantie anders, maar we concurreren dan ook met het goede weer."