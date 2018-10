Politie controleert op veler verzoek

(foto: Omroep Zeeland )

Binnen mum van tijd stonden er 950 reacties onder het bericht op Facebook. Van grappige suggesties "Hier heel ver vandaan" tot " het circuit van Zandvoort" tot algemene "controleer eens wat vaker in woonwijken en bij scholen." Kwamen er ook concrete verzoeken binnen: "De Koegorsstraat in Terneuzen. Dat gaat een keer fout. Gelukkig zitten daar de brandweer en de ziekenwagen daar in de buurt."

Ruimhartig

Maar het meest genoemd werden de Rooseveltlaan en Guido Gazellestraat in Terneuzen en dus besloten de agenten meteen boter bij de vis te doen. Zodoende hielden ze daar vanmiddag meteen een controle. Maar er werd niet streng opgetreden, want alleen automobilisten die twintig kilometer per uur of meer te hard reden, kregen een boete. Andere overtreders kregen alleen een waarschuwing. Hoeveel mensen er een boete hebben gekregen, maakten de agenten niet bekend.