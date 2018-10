Tandarts in Zeeland sterft uit en er is geen opvolging

Van den Dorpel maakt zich zorgen over de komende jaren. "Nu is de zorg voor iedereen nog gegarandeerd, maar dat komt mede omdat de Zeeuwse tandartsen harder werken en tot op hogere leeftijd doorgaan", zegt hij. "We hebben relatief veel oudere tandartsen en daar gaan er veel van stoppen in de komende jaren. Daarnaast komen er niet genoeg nieuwe tandartsen naar onze provincie. Dus dat wordt een probleem."

We laten niemand met pijn rondlopen. Maar dat kan alleen omdat onze tandartsen een tandje harder lopen." Arjan van den Dorpel, tandarts

Nu is het al zo dat er in Zeeland relatief minder tandartsen zijn dan in andere provincies. Gemiddeld 3,9 tandartsen per tienduizend inwoners, ten opzichte van gemiddeld 5,1 tandartsen per tienduizend inwoners landelijk.

Volgens Van den Dorpel leidt dit nu nog niet echt tot problemen. "Iedereen die klachten heeft, wordt geholpen", zegt hij. "We laten niemand met pijn rondlopen en veel tandartsen nemen nog nieuwe patiënten aan. Maar dat kan alleen omdat onze tandartsen een tandje harder lopen."

Tandheelkundige zorg onder druk: - Er zijn relatief weinig tandartsen, per 2685 inwoners is er gemiddeld één tandarts in Zeeland. Het Nederlandse gemiddelde ligt een stuk lager: één tandarts per 1940 inwoners. - Er zijn in Zeeland relatief veel oudere tandartsen, 57 procent is tussen de 50 en 65 jaar oud. Veel tandartsen dus die binnen een paar jaar stoppen met werken. Landelijk is 43,2 procent van de tandartsen ouder dan 50 jaar. - Zeeland heeft veruit de meeste tandartsen uit het buitenland. 35,2 procent van de tandartsen heeft het diploma in een ander land behaald, landelijk is dat 15,6 procent. BRON: KNMT-tandartsenadministratie, januari 2018

Het probleem is volgens Van den Dorpel dat het lastig is om vervangers naar Zeeland te krijgen. "We krijgen geen nieuwe collega's deze kant op. En in het verleden zijn er stops gezet op de tandartsopleidingen", stelt hij. "Er worden in de komende jaren waarschijnlijk meer tandartsen opgeleid, maar daarmee zijn we niet voldoende geholpen."

"In onze provincie zijn er nog veel kleine praktijken waarbij de tandarts ondernemer is", gaat hij verder. "Aan de opleiding studeren veel vrouwen, en die zijn minder geneigd om een praktijk over te nemen. Ze willen vaak deeltijd werken en niet als ondernemer aan de slag."

Tandartsen uit het buitenland

"We zien ons genoodzaakt om buitenlandse collega's in dienst te nemen, dat heb ik zelf ook gedaan. Maar voor de langere termijn is dit niet voldoende. We moeten ervoor zorgen dat we in Nederland voldoende tandartsen opleiden, maar hoe krijgen we die naar Zeeland?"

Stages in de provincie zouden daarbij kunnen helpen. "Er zijn plannen voor drie maanden stage aan het einde van de opleiding. We hopen dat ze dan in Zeeland blijven hangen."

Een voorbeeld van een tandarts die uit het buitenland naar Zeeland is gekomen, is Joana Taborda. Ze komt uit Portugal en werkt nu bijna twee jaar in Nederland, in de praktijk van Van den Dorpel in Yerseke.

"Het gaat steeds beter", zegt ze. "Voordat ik in Nederland aan het werk ging, kreeg ik al Nederlandse les. Ik kon in Portugal voldoende werk krijgen maar de praktijken in Nederland zijn professioneler, en ik wilde graag een treetje hogerop komen."

Als ze bekwaam zijn, mogen ze van mij gerust ergens anders vandaan komen. We willen toch allemaal een gezond gebit houden. " Rianne Nieuwenhuize, klant Portugese tandarts

Patiënten zijn enthousiast over hun Portugese tandarts. "Het was in het begin even wennen, maar nu gaat het goed", zegt Rianne Nieuwenhuize. "Ze vertelt mijn dochter precies wat ze gaat doen en die snapt alles. Dus dat is mooi."

Nieuwenhuize heeft er geen problemen mee dat haar tandarts uit het buitenland komt. "Er zijn hier te weinig tandartsen. Dus als ze bekwaam zijn, mogen ze van mij gerust ergens anders vandaan komen. We willen toch allemaal een gezond gebit houden."