Zeeland wordt wakker: tekort tandartsen, Zeeuws vliegtuigwrak en versierde dakpannen

Op de stoel bij de tandarts. (foto: Omroep Zeeland)

Tandarts in Zeeland sterft uit en er is geen opvolging

Als er niets verandert, zijn er binnen een paar jaar te weinig tandartsen in Zeeland. Dat zegt Arjan van den Dorpel, vertegenwoordiger voor Zeeland binnen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde, KNMT.

Gevechtsvliegtuigen in actie tijdens de Tweede Wereldoorlog (foto: Archieffoto)

Zeker één Zeeuws vliegtuigwrak Tweede Wereldoorlog onderzoeken waard

Zeker één vliegtuigwrak in Zeeland, met mogelijk nog stoffelijke resten er in, is het verder onderzoeken waard. Dat zegt Ivo de Jong, voorzitter van de Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) die alle vliegtuigwrakken in kaart heeft gebracht die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland verloren zijn gegaan.

Kinderen versieren dakpannen in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Kinderen versieren dakpannen met materiaal uit de Oosterschelde

In het OosterscheldeMuseum in Yerseke konden kinderen vandaag dakpannen versieren die worden gebruikt in de oestercultuur. De kinderen die deze week herfstvakantie hebben, mochten op hun vrije middag knutselen. De dakpannen werden onder andere verfraaid met verf en schelpjes.

Abbekinderse bos, Kapelle (foto: Inge de Vos )

Het weer

Het wordt een kalme dag vandaag. Het is in eerste instantie na genoeg windstil. In de loop van de ochtend steekt een zwakke westelijke wind op. Vanmiddag draait de wind naar noordwest en wordt zwak tot matig. Er is geregeld zon, af en toe schuiven er wat wolken voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.