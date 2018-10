Uur U nadert voor Vlissingen

Doel van de artikel 12-procedure is de financiën van Vlissingen weer op orde te krijgen. De gemeente moest wel, onder toezicht van Rijk en provincie, streng bezuinigen. Vlissingen kreeg daarvoor een speciale artikel 12-inspecteur aangewezen.

Ingrijpende bezuinigingen

Om de gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen, moest de gemeente ingrijpend bezuinigen. De gemeentelijke belastingen gingen op last van de artikel 12-inspecteur maximaal de hoogte in en investeringsprogramma's werden stopgezet. Ook sport en cultuur in de gemeente moest eraan geloven.

Zo werd het budget van de bibliotheek van Vlissingen met bijna driekwart gekort, waardoor de organisatie haar eigen pand moest verlaten en is ingetrokken bij bioscoopcomplex CineCity.

De inspecteur had een beetje een vervallen stad verwacht, maar verbaasde zich erover dat hoe goed Vlissingen eruit zag." John de Jonge, wethouder Lokale Partij Vlissingen

Toch is de stad niet kapot bezuinigd, stelt wethouder John de Jonge van de Lokale Partij Vlissingen. "Het vuilnis werd nog gewoon opgehaald en het riool doet het ook nog gewoon." De Jonge reed de artikel 12-inspecteur van het Rijk in zijn auto door de stad. "De inspecteur had een beetje een vervallen stad verwacht, maar verbaasde zich erover dat hoe goed de stad eruit zag. Maar dat was nou juist ook één van de redenen van onze problemen."

Omdat de schulden niet meer op te lossen waren en de stad failliet dreigde te gaan, kreeg Vlissingen in 2014 de artikel 12-status. Dat betekent dat een gemeente onder financiële curatele komt te staan van Rijk en provincie en ingrijpend moet bezuinigen om de schulden te verminderen. Vlissingen bezuinigde miljoenen op onder meer Cultuur en Sport.

Enkele jaren geleden ging Vlissingen nog gebukt onder een schuld van ruim een kwart miljard euro op een bescheiden aantal van 45.000 inwoners. De gemeente had zich zwaar vertild aan het stadsvernieuwingsproject Scheldekwartier dat niet van de grond kwam en had ook op andere terreinen teveel geld uitgegeven. Maar de gemeente kreeg ook jarenlang te weinig geld van het Rijk voor allerlei taken die ze als centrumgemeente uitvoerde voor andere gemeentes in Zeeland.

