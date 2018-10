Deel dit artikel:













Dodelijk ongeluk op A4 richting Zeeland, één rijstrook afgesloten Dodelijk ongeluk op A4 richting Zeeland, één rijstrook afgesloten (foto: Weginspecteur Jacco / RWS)

Op de A4 bij Woensdrecht in de richting van Zeeland is vanochtend een bestelbus op een vrachtwagen gereden. Een 32-jarige man uit Amsterdam is daarbij om het leven gekomen. De A4 is daarbij afgesloten geweest. Inmiddels is één rijstrook weer open. De ANWB verwacht dat de weg rond 14.15 uur vrijgegeven wordt.

Het ongeluk gebeurde rond half 10 vanochtend. De oorzaak van het ongeluk is nog niet precies duidelijk, daar doet de politie onderzoek naar.