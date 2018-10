Sloop PSD-boot in Indonesië begonnen; 'Vaarwel mijn geliefde schip'

Prinses Margriet in Vlissingen (foto: Ivo Bril)

Na een Zeeuwse periode van ruim dertig jaar vertrok de Prinses Margriet in 1996 naar China. Daar ging de boot de dienst onderhouden tussen Yantai en Dalian onder de naam Princess 5. Ook een andere PSD-boot, de Prinses Beatrix heeft op dit traject gevaren. In 1999 werden de veiligheidseisen in China aangescherpt en haalde de Princess de keuring niet meer. Vervolgens lag het schip een paar jaar aan de kade.

SMS Kartanegara in Indonesië (foto: Rahmat Twin S)

In 2002 werd de voormalige Prinses Margriet verkocht aan Indonesië. Het kreeg daar de naam SMS Kartanegara en het schip voer tussen Merak en Bakauheni. Voor de Prinses Beatrix liep het slechter af: dat schip werd in 2003 in China gesloopt.

In augustus vorig jaar wist PSDnet.nl te melden dat de veerboot te koop stond. Begin juli werd het schip uit de vaart genomen en kort daarna werd bekend dat de Prinses Margriet geen opknapbeurt meer kreeg en gesloopt zou worden. De eigenaar van het schip zou de reparatiekosten niet meer kunnen betalen.

Volgens de website PSDnet.nl, was de Prinses Margriet niet alleen populair in Zeeland, maar ook in Indonesië. Fans uit Indonesië hebben zelfs een digitale variant van de veerboot gemaakt die gebruikt kan worden voor een scheepssimulator.

Vorige maand kwam de voormalige Prinses Margriet aan op de laatste rustplaats: Bojonegara in Indonesië. Tijdens de laatste reis van het schip plaatste bemanningslid Andri Fabiyanto een video op Facebook. "Vaarwel, mijn geliefde schip", schreef hij bij de post.

De afgelopen dagen zijn er bruikbare spullen, zoals reddingsmiddelen en zwemvesten van het schip gehaald. Op beelden is te zien dat mannen met snijbranders aan de slag gaan. De sloop is begonnen.

De PSD-veerboten Prinses Christina en de Prins Willem Alexander hielden het niet zo lang vol als de Prinses Margriet. Die boten werden vier jaar geleden gesloopt op een werf in Aliage in Turkije.

