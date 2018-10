Vlissingse bieb hoopt op betere tijden

De Vlissingse bibliotheek is een van de meest in het oog springende slachtoffers van de bezuinigingen. De organisatie moest uiteindelijk zo'n driekwart van haar budget inleveren en ging van 35 naar 10 werknemers. Een moeilijke tijd, volgens coördinator Marileen van Wijnen van de Vlissingse bibliotheek. "Gelukkig konden we er onderling goed over praten en hadden we veel steun aan elkaar."

We zijn nu zeven dagen per week open van tien uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. " Marileen van Wijnen, bibliotheek Vlissingen

Het grote bibliotheekpand aan het Spui in Vlissingen kwam leeg te staan en de Vlissingse bieb trok noodgedwongen in bij bioscoopcomplex CineCity. Toch blijkt die verhuizing ook voordelen te hebben. "We zijn nu zeven dagen per week open van tien uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. We zijn zelf om half zes vertrokken, maar na die tijd houden de mensen van CineCity een oogje in het zeil."

Beveiligingscamera's en alarmsystemen moeten voorkomen dat boeken worden gestolen of dat indringers misbruik maken van de ruimte. "Maar dat gebeurt maar een enkele keer."

Marileen van Wijnen van de bibliotheek in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Enkele jaren geleden ging Vlissingen nog gebukt onder een schuld van ruim een kwart miljard euro op een bescheiden aantal van 45.000 inwoners. De gemeente had zich zwaar vertild aan het stadsvernieuwingsproject Scheldekwartier dat niet van de grond kwam en had ook op andere terreinen te veel geld uitgegeven. Maar de gemeente kreeg ook jarenlang te weinig geld van het Rijk voor allerlei taken die ze als centrumgemeente uitvoerde voor andere gemeentes in Zeeland.

Failliet

Omdat de schulden niet meer op te lossen waren en de stad failliet dreigde te gaan, werd de artikel 12-status aangevraagd. Dat betekent dat een gemeente onder financiële curatele komt te staan van Rijk en provincie en ingrijpend moet bezuinigen om de schulden te verminderen.

Vlissingen bezuinigde miljoenen op onder meer Cultuur en Sport. Binnenkort moet bekend worden hoeveel het Rijk meebetaalt aan de enorme schuld van de stad; nu nog zo'n 220 miljoen euro.

