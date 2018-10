Deze jager schiet geen reeën voor de lol

Het is 6.45 uur als we samen met Erik Landman van de Wildbeheereenheid Schouwen op pad gaan. Hij heeft toestemming om een aantal reeën af te schieten in een gebied net buiten Burgh-Haamstede. We klimmen samen in een hoogzit en trekken het camouflagenet naar beneden. Daarna is het wachten op de komst van een ree.

Ik vind het ree een mooi dier en zie het niet als plezier om het dier te doden, maar het hoort erbij." Erik Landman - wildbeheerder/jager

Ondertussen praten we over de noodzaak van afschot. "Afschot is geen jacht, laat dat duidelijk zijn", zegt Landman. "Ik vind het ree een mooi dier en zie het niet als plezier om het dier te doden, maar het hoort erbij. De verkeersveiligheid is in het geding. Op Schouwen alleen zijn dit jaar al 41 aanrijdingen geweest. In percentages gerekend is dat in dit gebied drie keer zo veel als in de rest van Nederland."

In augustus besloot de provincie Zeeland dat 300 reeën mogen worden afgeschoten in verband met de verkeersveiligheid. Het aantal aanrijdingen is te hoog in Zeeland. Tot nu toe zijn in twee maanden tijd 23 reeën afgeschoten. Dat komt omdat nog niet overal de reeën afgeschoten mogen worden doordat landschapscampings nog open zijn.

Terwijl we praten turen we vanachter de camouflage over de open vlakte met begroeiing. Plots zien we aan de rand van het bos wat beweging. Het blijkt een vrouwelijk ree te zijn, een geit. Erik pakt zijn geweer en richt op het ree. "Zo te zien is ze zo'n vijf jaar oud, te zien aan haar bouw. Een mooi dier."

Niet geschoten

Vervolgens schiet hij niet, maar legt het geweer weer weg. "In dit gebied is het aantal reeën dat geschoten moest worden, al gehaald. Dan wordt er hier dus niet meer geschoten." De Wildbeheereenheid schiet niet zomaar op elke plek in Zeeland. "Dat gebeurt alleen daar waar de verkeersveiligheid een probleem is. Op andere plekken mogen de dieren gewoon blijven lopen."

Natuurorganisaties trekken de noodzaak van het afschieten van de reeën in twijfel. Zij zeggen dat er genoeg alternatieven zijn om mens en dier bewust te maken van elkaar. "Ik denk dat het een combinatie moet zijn van beiden", zegt Landman. "Het klopt dat de mens in het verkeer zich meer bewust moet zijn van de reeën, maar de andere kant is wel dat er op dit moment gewoon te veel reeën zijn."