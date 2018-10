Vlissingen gaat met afvalbakken in het water de strijd aan met drijfafval

De binnenhaven van Vlissingen (foto: Cor Feijten)

De Vlissingse binnenhaven is volgens de initiatiefnemers al een stuk schoner dan vroeger, maar ze vinden het belangrijk om hier aan te blijven werken. In de haven valt volgens hen ook nog veel winst te behalen. "Touwtjes, pluis, handschoenen, blik en ander materiaal komen nog regelmatig in het water terecht", schrijven ze in een persbericht. Behalve schade aan het milieu kan dit afval ook vastgelopen schroeven veroorzaken bij schepen.

Beter dan een bootje en schepnet

De drijvende afvalbakken, ook wel Seabins genoemd, liggen in de 1e en 2e binnenhaven en bij Amels. Ze liggen in de hoeken van de haven waar het afval door wind en stroming naartoe wordt gedreven. Deze manier van afval inzamelen is volgens de initiatiefnemers een stuk effectiever dan het op te ruimen met een bootje en schepnet, omdat Seabins het drijfafval naar binnen zuigen door middel van een pomp.

Om het project een duwtje in de goede richting te geven, gaan studenten van de HZ volgende week het water op om afval op te ruimen, en gaat de gemeente Vlissingen het havengebied extra reinigen met veegwagens.