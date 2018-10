Openbaar Ministerie krijgt tijdelijke top

Rechtbank Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren kondigde hoofdofficier Charles van der Voort zijn vertrek aan. Aanleiding voor zijn vertrek was het onderzoek van het college van procureurs-generaal, de top van het OM, naar de cultuur binnen het parket Zeeland-West-Brabant. Er waren al langer signalen over de slechte werksfeer en gebrek aan openheid. De resultaten van het onderzoek bevestigden deze geluiden.

Van Haarlem naar Breda

De taken van Van der Voort worden per 15 november overgenomen door hoofdofficier Bob Steensma van het parket Noord-Holland. Hij blijft overigens ook nog een dag per week in Haarlem werken. Steensma krijgt in Zeeland en West-Brabant ondersteuning van Jeroen Steenbrink als tijdelijk plaatsvervangend hoofdofficier.

Het OM laat weten dat de werving van een nieuwe leiding van het parket Zeeland-West-Brabant nog enige tijd in beslag zal nemen.

Lees ook: