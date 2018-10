Deel dit artikel:













Containerschip in problemen bij Hansweert

Op de Westerschelde bij Hansweert is aan het begin van de middag een containerschip in de problemen geraakt. Het 281 meter lange schip lag daardoor enige tijd dwars in de vaargeul. Verschillende sleepboten zijn ter plaatse en houden het schip nu op zijn plaats.

(foto: Kees Schouwenaar ) Op dit moment wordt de storing verholpen en ligt de MSC Arushi R. voor anker in de vaargeul. Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen rond 17.00 uur zijn verholpen waarna het schip zijn reis weer kan vervolgen. Eerder vandaag vertrok het schip uit de haven van Antwerpen. Het schip is op weg naar Wilhelmshaven, in Duitsland. (foto: Kees Schouwenaar ) (foto: Kees Schouwenaar )