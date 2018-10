Arduin opnieuw op vingers getikt

De locatie van Arduin in Aagtekerke die deels dicht moet (foto: Omroep Zeeland)

Die aanwijzing houdt in dat Arduin nu zes weken heeft om orde op zaken te stellen, tot die tijd mogen er ook geen nieuwe cliënten meer worden aangenomen in Aagtekerke.

Eerder legde de inspectie Arduin een bevel op voor de locatie in Aagtekerke. Dat betekende dat Arduin cliënten moest overplaatsen naar andere instellingen in de buurt en buiten de provincie. Van de zes cliënten zijn er toen vier overgeplaatst. Bij een herhaalbezoek van de inspectie, op 2 oktober, verbleven er nog twee cliënten op de afdeling. Maar die moeten nu alsnog worden overgeplaatst.

Vertrouwen aangetast

Ook bleek dat de kwartaalrapportages van de raad van bestuur van Arduin niet overeenkomen met de bevindingen van de inspectie. Dat heeft het vertrouwen aangetast van de IGZ in Arduin.

Over de overige problemen bij Arduin is de inspectie in gesprek met de zorginstelling. De inspectie schrijft dat ze de situatie intensief volgen en waar nodig maatregelen opleggen om goede zorg te garanderen.

Reactie Arduin op bevindingen Inspectie Gezondheidszorg: De bevindingen zoals beschreven in de aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 10 oktober 2018 voor behandelcentrum Aagtekerke worden door het bestuur van Stichting Arduin gerespecteerd en herkend. We nemen de geconstateerde tekortkomingen en aanwijzingen in de rapportage zeer serieus en zijn direct overgegaan tot het ten uitvoer brengen van een samenhangend pakket van maatregelen om Arduin-breed de kwaliteit van de zorg en cliëntveiligheid te borgen. Er is een tweede, ervaren bestuurder aangetrokken die zich met ingang van 8 oktober volledig toelegt op de kwaliteit van zorg en de personele bezetting. Voorts heeft Arduin de samenwerking met de regionale zorgaanbieders geïntensiveerd en wordt vanuit deze organisaties stapsgewijs de gevraagde ondersteuning geboden voor het borgen van goede zorg voor onze cliënten. Daarnaast is Arduin ook in gesprek met landelijk zorgaanbieder 's Heeren Loo over ondersteuning.

Arduin kampt al een tijdje met problemen. Door verhuizingen, reorganisaties, bezuinigingen en personeelstekorten kampt het personeel met stress en een hoge werkdruk. Daardoor is het ziekteverzuim bij Arduin hoog en vertrekken er veel personeelsleden, daardoor is de zorg aan cliënten onder druk komen te staan.

Door de crisis bij Arduin voelt de zorginstelling zich nu gedwongen de samenwerking met andere gehandicaptenorganisaties in Zeeland te versnellen. Daarnaast is er begin deze maand een tweede directeur aangesteld die de problemen moet oplossen binnen de organisatie. De huidige bestuursvoorzitter Peter van Wijk heeft naar aanleiding van de problemen besloten eind dit jaar te vertrekken.

