'Ook Duitse vliegtuigen moeten geborgen worden'

Zo werd in mei 1940 een Duitse Junkers 52 boven de Oosterschelde neergeschoten. Martien van Dijk: "Het stortte neer in de buurt van Yerseke. Er zaten elf mensen in en het zou toch mooi zijn als die lichamen, of wat er van over is uiteraard, ook geborgen kunnen worden." Hij snapt dat de geallieerde vliegtuigen voorrang hebben. "De neergestorte geallieerde vliegtuigen zijn in Nederland beter gedocumenteerd dan de Duitse, vandaar."

Een vliegtuigwrak

Vooralsnog wordt naar maar één vliegtuigwrak in Zeeland, met mogelijk nog stoffelijke resten er in, verder onderzoek gedaan. Dat zegt Ivo de Jong, voorzitter van de Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) die alle vliegtuigwrakken in kaart heeft gebracht die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland verloren zijn gegaan.

Bij De Jong leeft ook de wens om Duitse vliegtuigen te gaan onderzoeken, maar door gebrekkige documentatie is dat een lastig en complex onderzoek.

