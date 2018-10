Naakte man houdt politie Terneuzen bezig

De vijver naast zorgcentrum De Blide in Terneuzen (foto: Paul van Es )

Uiteindelijk hebben agenten hem ervan kunnen overtuigen dat het beter was wel uit het water te komen, schrijft het politieteam Zeeuws-Vlaanderen op Facebook. Toen hij eenmaal uit het water was, wilde de politie hem eerst laten onderzoeken door ambulancepersoneel. Maar daar dacht de naakte man anders over en zette het op een lopen.

Uiteindelijk werd de man in een brandgang achter de Zuidlandstraat gevonden, waar hij op een dak van een schuurtje sprong om aan de agenten te ontkomen. Toen agenten ook op het dak waren geklommen om hem te overmeesteren sprong hij er juist weer van af, waarna agenten die nog in de brandgang stonden er alsnog in slaagden hem in de kraag te vatten.

Voor zijn eigen veiligheid is de man geboeid en alsnog onderzocht. Omdat de man onderkoeld was, is hij onder politiebegeleiding naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gebracht.