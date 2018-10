Verbouwing museum de Meestoof Sint-Annaland onzeker

De uitbreiding is een langgekoesterde wens van het museumbestuur (foto: Omroep Zeeland)

De prijsstijging wordt veroorzaakt door de aantrekkende bouwmarkt. Daardoor zijn de prijzen van bouwmaterialen en aannemers enorm gestegen, volgens Van der Zwan.

De begroting van de verbouwing is gebaseerd op prijzen van vier jaar geleden, toen de bouwmarkt nog deels in een crisis verkeerde. "We moesten toen een aanvraag indienen met een begroting om subsidie te krijgen", zegt Van der Zwan. Op coulance van de aannemers rekent hij niet. "De mensen staan nu in de rij met bouwaanvragen, dus aannemers hebben keus zat." Toch wil hij niemand de zwarte piet toespelen: "Er is hier geen sprake van schuld, maar van een samenloop van omstandigheden. Een heel vervelende."

Aanpassen of uitstellen

Aan het eind van deze maand wil het museum de knoop doorhakken; wel verbouwen in aangepaste vorm, of de verbouwing uitstellen. "We zijn nu bezig om te kijken of we door aanpassingen in het ontwerp de prijs nog naar beneden kunnen krijgen", zegt Van der Zwan. Maar of ze het daarmee gaan halen, is nog hoogst onzeker. "Als we geen oplossing vinden in het aanpassen van het ontwerp, dan zijn we gedwongen de verbouwing uit te stellen."

De binnenplaats wil het museum overdekken met een atrium van glas (foto: Omroep Zeeland)

De verbouwing is een langgekoesterde wens van het museum, omdat het museum te klein werd door de toenemende bezoekersaantallen. Het plan is om de binnenplaats te overdekken en daar een ontvangstruimte van te maken. "We krijgen veel bussen over de vloer", zei Wil Nelisse van het museum afgelopen januari toen bekend werd dat ze drie ton binnen hadden voor de verbouwing. "Als de mensen koffie willen drinken met een bolus, dan is het net te krap in onze koffiekamer."

Voor de verbouwing heeft het museum subsidie gekregen van de gemeente Tholen en de Europese Unie, die allebei 85.000 euro bijdragen. Het overgrote deel betaald het museum zelf.

Het streekmuseum de Meestoof bestaat sinds 1973 en is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Sint-Annaland. Behalve het stadhuis beschikt het ook over drie expositieschuren. Daarnaast staat er ook een Noorse geschenkwoning op het terrein, die na de watersnoodramp van 1953 is geschonken door Noorwegen aan Zeeland. In 2017 kreeg het museum 7.000 mensen over de vloer. Dat is een record voor de Meestoof. Nooit eerder hadden ze zoveel bezoekers.

