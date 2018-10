AH XL in Goes: Komt die nou wel of niet?

Al jaren wordt door de gemeente geroepen dat er een tweede AH XL van Zeeland komt. Nu blijkt echter uit onderzoek van de PvdA in Goes dat er geen XL-supermarkt komt.

Albert Heijn XL (foto: Omroep Zeeland)

En dat vindt de partij vreemd, omdat wethouders al drie jaar zeggen dat er wel een XL-variant van de supermarkt naar de gemeente komt. Ook vorige maand nog, toen wethouder Loes Meeuwisse tijdens de opening van een bedrijfspand aan de Houtkade zou hebben gezegd dat er een XL-supermarkt aan de Westerschans in Goes komt.

Maar het viel de PvdA op dat er maar weinig ruimte beschikbaar is voor zo'n grote supermarkt op de beoogde locatie. Om de twijfels weg te nemen, besloot raadslid Wiert Omta contact op te nemen met de supermarktketen. Die zou tegen Omta hebben ontkend dat er ooit sprake is geweest van een XL-filliaal in Goes. Nu vindt het raadslid dat de wethouders de raad verkeerd hebben geïnformeerd.

Supermarkt specifiek genoemd

In een raadsvoorstel uit 2015 werd er ook gesproken over een grote supermarkt in de Goese Westerschans. Een Albert Heijn XL werd daarin zelfs expliciet genoemd. De komst van de grote supermarkt was daarnaast een belangrijk argument om, 1,5 kilometer verderop, op het Tiendenplein een vijftaks-rotonde aan te leggen, omdat een grote supermarkt ook meer verkeer zou aantrekken. De aanleg van de rotonde kostte rond de een miljoen euro.

Citaat raadsvoorstel 2015 Een opwaardering van het Tiendenplein is nu reeds wenselijk en zal op termijn in ieder geval plaats moeten vinden. De vijftaksrotonde wordt in het meest recente verkeersonderzoek aangeduid als toekomstgerichte oplossing (er is tevens voldoende capaciteit voor de ontwikkeling van de Goese Schans, waaronder ook de ontwikkeling Westerschans met o.a. een vestiging een AH XL)

In een reactie zegt Albert Heijn dat ze nog in gesprek zijn met de gemeente Goes en dat nog niet bekend is waar er in de gemeente een tweede filiaal wordt geopend. De gemeente Goes was niet bereikbaar voor een reactie in verband met herfstvakantie.

Lees ook: