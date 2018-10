Gesprekken over mogelijke heropening azc Goes

azc Goes (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Woordvoerder Robert Ploeg bevestigt dat er gesprekken worden gevoerd, 'ook met de gemeente Goes'. Hij benadrukt dat er nog geen besluit is genomen over welke centra eventueel weer open gaan. "Het zijn gesprekken. Maar dat er snel gehandeld moet worden, mag duidelijk zijn."

Langere asielprocedures

Het COA heeft de extra capaciteit nodig omdat bestaande plaatsen langer bezet blijven dan verwacht. "Aan de ene kant heb je mensen die langer in de opvangcentra blijven, omdat hun asielprocedure langer duurt dan voorzien", zegt een woordvoerder tegen het ANP. "Aan de andere kant zijn er vergunninghouders die nog niet weg kunnen, omdat ze nog geen huis hebben."

Het COA sloot in augustus het azc in Goes, omdat ze het aantal opvangplaatsen wilden terugbrengen van 31.000 bedden naar 27.000. Het azc in Goes opende in 2011 zijn deuren en was een zogenoemde gezinslocatie. In een gezinslocatie verblijven gezinnen met kinderen tot 18 jaar, waarvan het asielverzoek is afgewezen.

Lees ook: