Zeeuwse huizen staan gemiddeld zeven maanden te koop

(foto: Jaap.nl)

Met die wachttijd bevindt Zeeland zich nog steeds in de achterhoede, maar nu in elk geval samen met Limburg, Groningen en Friesland. In Noord-Holland (met Amsterdam als belangrijkste huizenmarkt) is de gemiddelde wachttijd nog maar twee maanden.

Verhouding verkoopprijs vraagprijs

De andere aanwijzing voor de huidige spanning op de woningmarkt is de steeds krappere ruimte tussen verkoopprijs en vraagprijs. In Zeeland komen die twee dichter bij elkaar, maar in grote steden, zoals Amsterdam, is de doorsnee verkoopprijs al ruim boven de vraagprijs gestegen. Dat blijkt uit de cijfers over 2017, eveneens van het CBS en het Kadaster.

Voorbeelden

In Reimerswaal is het verschil nog maar 3,2 procent van de vraagprijs. Op Noord-Beveland het hoogste van Zeeland: 5,3 procent. Ga met de muis over onderstaande kaart voor de percentages per gemeente.

Twee voorbeelden op basis van het doorsnee Zeeuwse huis, waar op dit moment 223.800 euro voor wordt gevraagd. In Krabbendijke (dus Reimerswaal) kun je met een dergelijke vraagprijs je huis voor 216.600 euro verkopen. Op Noord-Beveland is de verkoopprijs/vraagprijs-verhouding groter. Dus een doorsnee woning in bijvoorbeeld Kortgene waar men 223.800 euro voor vraagt, wordt uiteindelijk voor 211.900 euro verkocht.

Wat is 'doorsnee'?

Voor het berekenen van de doorsnee woningvraagprijs en -verkoopprijs heeft het CBS gekeken naar de mediaan van iedere gemeente, en dus niet naar het gemiddelde. Met andere woorden: alle huizen zijn op volgorde van vraagprijs gezet en het huis in het midden van de rij ('mediaan') is aangewezen als de doorsnee woning. Dan is het aantal huizen waarvoor minder geld wordt gevraagd even groot als het aantal waarvoor méér wordt gevraagd.

Die methode heeft als voordeel dat je in een gemeente met enkele multimiljonairs-villa's niet een onwaarschijnlijk hoge 'gemiddelde' vraagprijs ziet, maar de prijs van het gewone, dus doorsnee huis.