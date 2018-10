Deel dit artikel:













Enorme bol op 100 meter hoogte als 'Poort naar Parijs'

Is het een megalomaan idee of is het een nieuwe totempaal voor Zeeland? Architect Claude de Vries heeft een enorm bouwwerk ontworpen voor het sluizencomplex in Terneuzen. Het moet de positie van de stad onderstrepen als 'Port to Paris', de toegangspoort naar Parijs.

Met het ontwerp is een bedrag van 25 tot 30 miljoen euro gemoeid. Namen wil de 71-jarige architect De Vries niet noemen, maar verschillende investeringsmaatschappijen zouden belangstelling hebben voor zijn idee en ontwerp in Terneuzen. Het is alleen wachten tot zich een exploitant meldt die het hele complex wil gaan beheren. Ontwerp voor gebouw Port to Paris Terneuzen bij het sluizencomplex (foto: Omroep Zeeland) Het wordt een bouwwerk van 100 meter hoog en zal vanaf de verre omtrek te zien zijn. Volgens de Vries is het geen enorm bouwwerk: "Grote windmolens zijn tegenwoordig ook 100 meter hoog." Drie poten en een liftschacht houden een enorme bol omhoog. Daarin zijn een uitkijkpost, horeca en hotelkamers gepland, zoals een bruidssuite. Aan de voet van de stellage komen kantoren, voor wellicht fusiehaven North Sea Port. Grote windmolens zijn tegenwoordig ook 100 meter hoog." Claude de Vries, architect Claude de Vries wordt in zijn plannen ondersteund door Rinus Platschorre, echtgenoot van oud-commissaris van de Koningin Karla Peijs. Platschorre ziet ook enthousiasme bij andere betrokken partijen, zoals de gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat, op wiens grond het bouwwerk moet komen te staan.