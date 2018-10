Zeeland wordt wakker: azc Goes, poort naar Parijs en huizenmarkt

azc Goes (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Azc Goes mogelijk weer open

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bekijkt of het recent gesloten azc's weer kan openen, omdat ze een tekort hebben aan opvangplaatsen. Op dit moment voert het COA gesprekken met alle gemeenten waar recent een centrum is gesloten, waaronder Goes.

(foto: Jaap.nl)

Zeeuwse huizen staan gemiddeld zeven maanden te koop

De spanning op de Zeeuwse huizenmarkt is iets toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS, het Kadaster en Jaap.nl. In 2014 moest je als huisverkoper in onze provincie nog gemiddeld twaalf maanden wachten op een koper, het langste van Nederland, dat is nu (2018) nog maar zeven maanden.

Ontwerp voor gebouw Port to Paris Terneuzen bij het sluizencomplex (foto: Omroep Zeeland)

Enorme bol op 100 meter hoogte als 'Poort naar Parijs'

Architect Claude de Vries heeft een opmerkelijk bouwwerk ontworpen voor het sluizencomplex in Terneuzen: een bouwwerk van 100 meter hoog. Het moet de positie van Terneuzen onderstrepen als 'poort naar Parijs'. Verschillende investeringsmaatschappijen zouden al interesse hebben in de plannen.

Ochtend met lange schaduwen in de polder bij 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim )

Het weer

Vanochtend is het eerst bewolkt. De laaghangende wolken met plaatselijk nevelige condities maken vanmiddag plaats voor zonneschijn. Het wordt dan 17 tot 18 graden. De noordoostelijke wind trekt aan tot matig.