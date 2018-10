Lange pinnen moeten dijken beter beschermen

Het komt erop neer dat de dijk met enorme stalen pinnen van binnenuit wordt vastgenageld aan de ondergrond.

Het idee om te werken met een soort ankers is niet nieuw, de toepassing in dijken is dat wel. Het gaat sneller dan de klassieke dijkversterking, veroorzaakt minder overlast en is bovendien goedkoper.

Volgens deskundige Martin Schepers is het basisidee logisch en eigenlijk ook heel simpel:

Martin Schepers over verankeringstechniek voor dijken