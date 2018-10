Nieuwe kapelaan in Zeeuws-Vlaanderen

Nieuwe binnenkant van de Emmaüskerk in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

De drie Zeeuws-Vlaamse parochies hebben al langer dringend behoefte aan een priester en dit ook al geregeld aangekaart bij het bisdom Breda. Daar is nu besloten om Van Velthoven (40) naar voren te schuiven. Hij zal werken vanuit het parochiecentrum in Terneuzen, maar ook actief zijn in de parochies in Hulst en Oostburg.

Het roer om

Jochem van Velthoven is geboren en getogen in Dorst. Hij studeerde af aan de business universiteit Nijenrode als registeraccountant. In 2009 besloot hij het roer om te gooien en begon aan een opleiding tot priester. Drie jaar geleden volgde de priesterwijding en sindsdien heeft Van Velthoven als kapelaan ervaring opgedaan in de regio Alphen-Gilze.