Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandstichting: belastingformulieren gaan in vlammen op

In een wijkgebouw aan de Singel in Vlissingen is gisteravond laat een 28-jarige man opgepakt voor brandstichting.

Brandweerauto (foto: HV Zeeland) Het vuur werd rond 23.30 uur ontdekt. Politie en brandweer ontdekten de brand op een balkon van de eerste verdieping. De 28-jarige Vlissinger stond daar bij een brandstapel belastingpapieren op te stoken. Volgens de brandweer leverde de brand gevaar op voor de omgeving. De 28-jarige Vlissinger is daarom aangehouden en overgebracht naar een politiecel.