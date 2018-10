IJzendijke legt zich neer bij foute strafschoppenserie - archief (foto: Omroep Zeeland)

IJzendijke-trainer Eric Vanhijfte. "Regels zijn regels, maar het meest storende was voor mij dat er geen officiële scheidsrechter was. Het was iemand van Sparta/JVOZ die floot. Dat vind ik gek aangezien de KNVB het vrouwenvoetbal wil promoten. Toch gaan wij niet in beroep, we sturen alleen een brief over de scheidsrechter richting Zeist."

Ook voor de speelsters van IJzendijke leggen zich bij hun nederlaag neer. "We hebben gewoon terecht verloren, Sparta/JVOZ is gewoon een goede ploeg en gaan terecht door", zegt Rosanne Lammers.

IJzendijke kwam gisteren vroeg op een 0-2 voorsprong op het Kasteel, het stadion van Sparta/JVOZ. Davina Pijpelink en Annelien van Hecke zorgden voor die twee treffers. Nog voor de rust zette Sparta/JVOZ de achterstand om in een voorsprong. Angela Versluis, Tilly Verduin en Fleur Mol zorgden ervoor dat Sparta/JVOZ met een 3-2 voorsprong ging rusten.

Lang leek het erop dat Sparta/JVOZ de winst zou behalen, totdat Dafne van Waterschoot toch nog voor de 3-3 tekende. In de strafschoppenserie bleek de thuisploeg beter bestand tegen de zenuwen dan IJzendijke.