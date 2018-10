Gevonden drugsdumpingen in vaten zijn slechts topje van de ijsberg

We staan met Freek Pecht van de politie Zeeland-West-Brabant bij een sloot in de polder bij Poortvliet. "Deze plek in het buitengebied is waarschijnlijk een van de redenen dat er hier gedumpt is. Mensen zouden het wel direct willen melden, maar zien het niet gebeuren en vinden vervolgens wel de vaten."

Dumpen in de polder is een probleem aan het worden in Zeeland. "Maar Zeeland is niet de enige plek waar dumpingen plaatsvinden", vervolgt Pecht. "Het is een Nederlands probleem, waarbij het wel duidelijk is dat de grootste problemen in Noord-Brabant ontstaan, omdat daar de meeste drugslabs worden gevonden."

Vieze geur

Pecht is gespecialiseerd in drugsafval en heeft al heel wat dumpingen van dichtbij meegemaakt. "Er hangt vaak een vieze geur omheen. Het is belangrijk om altijd bovenwinds te gaan staan, dus waar de wind van je af waait en je de geur niet meer kunt ruiken. Bel vervolgens 112, want het dumpen van drugsafval is een strafbaar feit en dat is dus een zaak voor de politie." Maar voor de politie gaat dat ook niet altijd goed. Bij het aantreffen van drugsafval op Tholen op 11 oktober werden twee agenten onwel.

Het drugsafval bestaat uit een mix van vooral oplosmiddelen en zuren. De exacte samenstelling is afhankelijk van welke drugs geproduceerd zijn. Voor het maken van amfetamine is zoutzuur, mierenzuur en zwavelzuur nodig en oplosmiddelen als aceton of methanol. Bij de productie van MDMA, oftewel xtc, komt vooral oplosmiddel vrij, zoals aceton, dat makkelijk ontvlambaar is. Ook blijft dan vaak zoutzuur over.

Drugsdumpingen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Elf dumpingen 2018 27-5-2018 Duivenhoek 1 in Rilland 31-7-2018 De Middenhof in Rilland 5-9-2018 Koegorsstraat bij Terneuzen 5-9-2018 Spuikreekweg 5 in Sluiskil 6-9-2018 Mollekot bij IJzendijke 19-9-2018 Spuidamstraat in Scherpenisse 19-9-2018 Nieuwe Postweg N286 bij Tholen 21-9-2018 Stavenisseweg in Stavenisse 27-9-2018 Middenweg 1 in Hoek 29-9-2018 Lange Zandweg bij Poortvliet 11-10-2018 Nieuwe Postweg bij Tholen Drie dumpingen 2017 8-2-2017 Vlierweg bij Rilland 12-2-2017 Wrangeweg bij Kloetinge 22-6-2017 Stuerboutstraat 30 in Waterlandkerkje

Het direct, onzichtbaar dumpen in een sloot of in het riool, dus in het grondwater, is een manier voor de dumper die minder risico's met zich mee brengt. "De kans dat je betrapt wordt terwijl je tientallen vaten dumpt is veel groter", aldus Pecht. "Voor de mens en het milieu is juist het directe lozen veel gevaarlijker."

Lucratieve handel

Drugsafval zal niet zo maar verdwijnen. "Zo lang de opbrengsten van amfetaminen en xtc nog lucratief zijn, blijft dit probleem bestaan", zegt Pecht. "Als het de gebruikers bewuster zou worden van wat de productie van bijvoorbeeld een pilletje veroorzaakt, zouden ze wellicht eerder nadenken over het gebruik ervan."

