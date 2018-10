Amerikaanse producer ziet het zitten in Fire Within

Wisten jullie meteen wie hij was?

Robbin van de Bor (bassist): "We volgen de bands waarin hij speelt, daar hebben we altijd naar geluisterd. Als je dan ineens zo'n bericht krijgt, dat is gewoon een heel toffe verrassing. Matt Starr drumt nu bij Mr. Big en heeft gespeeld met ex-leden van Guns N'Roses."

Hoe heeft hij jullie gevonden?

Dennis van de Bor (zang/gitaar): "We kregen van Matt Starr ineens een bericht op Facebook: 'Hallo jongens ik moet jullie spreken.' Binnen een paar uur zaten we aan de Skype. Toen begonnen de handjes toch wel te trillen."

Hoeveel geld is er nodig?

Robbin: "We hebben 12.000 euro nodig voor de EP. Er is een crowdfundingpagina op de website Voordekunst.nl. Maar je kan 'Fire Within' ook zoeken op sociale media, dan word je doorgelinkt."