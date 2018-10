Getrokken pistolen bij aanhouding jongen met nepwapen

(foto: OZ)

De politie ging rond 18.25 uur naar het vijvertje bij de Burgemeester Jobselaan in Rilland nadat een voorbijganger had gemeld dat hij daar enkele jongeren had gezien met een vuurwapen. Toen de agenten het groepje naderden ging een jongen er als een haas vandoor.

Getrokken dienstwapen

Na een korte achtervolging waarbij de vluchtende jongen zijn rugzak weggooide werd hij achterhaald. De agenten die niet wisten of hij nu wel of niet was gewapend namen ze geen risico. Ze richtten hun dienstwapens op hem, sommeerden de jongen op de grond te gaan liggen en hielden hem aan.

In de weggegooide rugtas zaten een mes en een nepvuurwapen dat amper van echt was te onderscheiden. Bij onderzoek in een woning kwamen ook nog eens een gasdrukpistool met patronen, een dolk en kogels voor de dag. Al die spullen zijn in beslag genomen.