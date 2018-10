Deel dit artikel:













Drugspand in Hansweert voor drie maanden gesloten

In Hansweert is een woning aan de Maartenbroersweg vandaag voor drie maanden gesloten. Burgemeester José van Egmond van Reimerswaal heeft daarvoor opdracht gegeven omdat in het pand een hennepkwekerij en een handelshoeveelheid softdrugs is gevonden.

(foto: Omroep Zeeland) De sluiting van het drugspand past in het strenge drugsbeleid dat de Zeeuwse burgemeesters hebben afgesproken. Ze proberen criminele organisaties de pas af te snijden. Het pand aan de Maartenbroersweg blijft dicht tot 8 januari.