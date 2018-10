Gekleurde eikels en kastanjes moeten voor verbinding zorgen

Het is niet de eerste keer dat Van Oosten iets verstopt voor de oplettende wandelaar, maar vanwege de herfstvakantie pakt zij nu groots uit. Met vierhonderd kastanjes en eikeltjes trok ze vanmorgen door het bos bij kasteel Westhove. "Het is eigenlijk een grote herfstspeurtocht. Iedereen kan meedoen, ik leg de kastanjes neer voor jong en oud", zegt Van Oosten.

Beschilderde eikels en kastanjes (foto: Facebook zwerfkei)

De verstopte kastanjes en eikeltjes moeten voor verbinding zorgen legt Jacqueline van Oosten uit. Het idee is dat kinderen samen met hun ouders in de natuur op zoek gaan naar de gekleurde eikels en kastanjes maakt haar gelukkig. Voor haar is niet belangrijk of er veel aanloop is deze middag. "Als ik één kind of volwassenen een blij moment kan bezorgen vandaag dan, ben ik gelukkig."