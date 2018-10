Bijna 3.000 Zeeuwen krijgen uitnodiging voor prik

Plotseling hoge koorts, misselijkheid, braken en hoofdpijn zijn een aantal van de klachten die kunnen verraden dat iemand de meningokokkenziekte heeft. Het ergste dat er kan gebeuren, is dat iemand hersenvliesontsteking krijgt. "Onder veertienjarigen komt de ziekte vaker voor", aldus jeugdarts Marianne van Winkelhof. "Ze zijn ook vaker drager van de ziekte."

Hele bevolking beter beschermd

De kans dat iemand die besmet raakt, ook ziek wordt is heel klein. Als is de W-variant van de meningokokken ziekmakender dan bijvoorbeeld het type C, waartegen veel jongeren zijn ingeënt. Door nu baby's van 14 maanden en de groep tieners tussen de 14 en 18 te vaccineren, is de hele bevolking beter beschermd. "Dat zijn de echte risicogroepen", legt van Winkelhof uit. "Door hen te vaccineren, pakken we het probleem aan bij de bron."

Tieners en baby's van 14 maanden worden ingeënt tegen meningokokken (foto: Omroep Zeeland)

Er zou inmiddels een run zijn op de vaccinatie omdat mensen zich zorgen maken over mogelijke besmetting. Toch is dat volgens Van Winkelhof niet nodig, zelfs niet als je tot een risicogroep behoort. "De kans op besmetting is heel klein. Wat we nu doen, met de vaccinaties op specifieke groepen, is de beste manier om de hele maatschappij te beschermen tegen meningokokken."