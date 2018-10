Actie voor hoofdkantoor Arduin: 'zorg voor cliënten en personeel moet beter'

De SP Zeeland vindt dat problemen die langer spelen niet snel genoeg zijn opgepakt door het bestuur en management. Als voorbeeld noemt de partij het sluiten van woningen, hoog ziekteverzuim, onveilige situatie, vervoersproblemen, niet kloppende roosters en slechte communicatie naar cliënten, ouders en personeel.

Situatie niet acceptabel

Gerton Heyne, sinds begin deze maand tijdelijk directeur bij Arduin, liet de demonstranten weten dat de situatie bij Arduin niet acceptabel is. Heyne heeft de afgelopen twee weken bij de locatie in Aagtekerke gekeken en is dat van plan nog twee keer dit jaar te doen.

Arduin is door de Inspectie voor de tweede keer op de vingers getikt. De zorginstelling heeft nu zes weken om orde op zaken te stellen. Tot die tijd mogen er geen nieuwe cliënten meer worden aangenomen in Aagtekerke.

De tijdelijk directeur van Arduin gaf aan dat er niet op korte termijn een oplossing is voor alle problemen. Daar had de SP al rekening mee gehouden. Wel gaf Heyne aan dat hij medewerkers en familie van cliënten heeft uitgenodigd. Hij vertelt in die bijeenkomsten over zijn eigen ervaringen en de plannen die Arduin heeft. De SP was blij dat de zorginstelling een reactie gaf. Na de toespraak van Heyne applaudisseerden de actievoerders.

De SP Zeeland riep de afgelopen dagen op om deel te nemen aan de demonstratie bij Arduin. Er stonden vanmiddag zo'n 25 actievoerders voor de deur van het hoofdkantoor. De SP-leden zijn van plan om volgende maand terug te komen.

Petroesjka Sterk spreekt tijdelijk bestuurder Gerton Heyne toe (foto: Omroep Zeeland)