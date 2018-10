Domburg klem tussen toeristen en de leefbaarheid

Geen parkeerplaats meer te vinden, nooit een plekje op een terras, nachtelijke overlast van dronken toeristen en 's morgens te laat komen op je werk omdat een vrachtwagen staat te lossen bij de horeca in je straat. Dat zijn een paar van de vele klachten die de inwoners van Domburg hebben. Het is fijn dat bijna iedere Domburger een graantje meepikt van het toerisme, maar de situatie begint langzaam maar zeker onhoudbaar te worden, zegt onder andere de Stadsraad Domburg.

Jongeren trekken weg uit Domburg en dat is niet voor studie of werk, want ze verhuizen naar Aagtekerke, hier 3 kilometer verderop. " Ko Jan Provoost, Stadsraad Domburg

Ko Jan Provoost van de Stadsraad woont al 68 jaar in Domburg. Hij heeft Domburg zien veranderen. Vroeger waren er alleen toeristen van mei tot september, nu zijn ze er het hele jaar. Wil je het karakter van een familiebadplaats behouden, dan moet er echt wat gebeuren. Domburg vergrijst, want jongeren en starters komen moeilijk aan een woning, zo schets hij. Ze trekken weg uit Domburg en dat is niet voor studie of werk, want ze verhuizen naar Aagtekerke, 3 kilometer verderop. Dat heeft te maken met de huizenprijzen en de beschikbaarheid van woningen voor jongeren. Die woningen gaan nu allemaal op de een of andere manier naar toeristen.

Het dilemma in Domburg is natuurlijk dat veel inwoners geld verdienen aan het toerisme. De één omdat ze een restaurant heeft, de ander omdat hij strandstoelen verhuurt en weer een ander - en dat zijn er best veel - omdat hij (delen van) zijn huis via Airbnb verhuurt. En daar ligt ook het probleem van de gemeente Veere, waar Domburg deel van uit maakt. Burgemeester en wethouders zien de problemen van Domburg ook.

Ik zou tegen de Domburgers willen zeggen_ gun ons wat tijd om onderzoek te doen en om in overleg te gaan." Wethouder Bert van Halderen,

Begin volgend jaar komt er een onderzoek naar de gevolgen van de vele toeristen. In het najaar van 2019 zijn daar de resultaten van te verwachten. Daarna worden de resultaten besproken met de gemeenteraad, maar ook met de vele belangengroeperingen die inmiddels in Domburg actief zijn. Wethouder Van Halderen: ''Het is natuurlijk niet zo dat dan binnen een half jaar alle problemen de deur uit zijn. Het is een langzaam proces. Ik zou tegen de Domburgers willen zeggen: gun ons wat tijd om onderzoek te doen en om in overleg te gaan.''

Rondweg mogelijk een oplossing

Van Halderen noemt als voorbeeld de rondweg om Domburg die de Stadsraad heel graag wil. Dat zou een goede oplossing kunnen zijn, maar het kost wel tijd voordat zo'n weg er ligt. Een deel van de route ligt op particulier terrein, dus daar moet grond voor worden aangekocht en dat kost tijd.

De plannen van de gemeente verrassen Ko Jan Provoost van de Stadsraad in positieve zin. Hij vindt de signalen vanuit het gemeentehuis niet verkeerd. "Als ze het ook waar maken, dan valt er wel iets van te maken. Maar ik zeg wel: geen woorden maar daden. Breng het eerst maar eens in de praktijk. Het belangrijkste is dat het karakter van Domburg blijft zoals het nu is."