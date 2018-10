Veroorzaker van ongeval op de A58 rijdt door

De plaats van het ongeval, op de A58 bij hectometerpaaltje 123.1 (foto: Team Verkeer Zeeland-West-Brabant)

Beide auto's reden in de richting van Vlissingen op de rechterrijstrook. De auto van het slachtoffer raakte bij de botsing fors beschadigd aan de achterkant. Het slachtoffer zelf is voor onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De veroorzaker is nog gestopt en uitgestapt, maar vervolgens doorgereden. Waarschijnlijk heeft ook die auto flinke schade opgelopen. "Vermoeden is dat de veroorzaker met een BMW 3 of 5 serie heeft gereden met behoorlijke schade aan de voorzijde", schrijft Team Verkeer Zeeland-West-Brabant op Twitter.