170 hotelgasten geëvacueerd na brand in hotel De Kamperduinen

De brand werd aan het begin van de nacht ontdekt via een automatische brandmelder. In eerste instantie was er sprake van een middelbrand, maar die werd al snel opgeschaald naar een grote brand en uiteindelijk zelfs een zeer grote brand. De brand woedde in het saunacomplex en heeft zich niet verder uitgebreid. De opschaling had te maken met het waarschuwen van de gasten.

Drie brandweereenheden werden opgeroepen om te blussen. Rond 2.20 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was en een klein uur later kwam het sein brand meester.

De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar een zeer grote brand vanwege het waarschuwen van de gasten. (foto: HV Zeeland)

De hotelgasten stonden toen al sinds 00.45 uur buiten te wachten. Een deel van hen had in tussen gebruik gemaakt van alternatieve onderkomens, geregeld door het hotel voor gasten die niet langer wilden wachten. In taxibusjes of met eigen vervoer vertrokken ze.

Ruim 170 gasten stonden buiten, iedereen moest het hotel verlaten. (foto: Omroep Zeeland )

De overige gasten stonden nog steeds buiten te wachten, terwijl de brandweer binnen metingen uitvoerde in verband met de rookverspreiding in het gebouw. Sommige gasten in badjas, anderen in pyjama met een deken om zich heen geslagen.

Opgevangen in de parkeergarage

Om half vier hoorden ze dat ze wel hun spullen mochten pakken, maar niet in het hotel konden overnachten vanwege stank en rook. De gasten die nog niet waren vertrokken, werden met koffie opgevangen in de parkeergarage van het hotel terwijl er alternatieve locaties werden gezocht. Rond half vijf was tweederde van de gasten vertrokken.

Het hotel wordt door de brandweer geventileerd om de rook zoveel mogelijk uit het gebouw te krijgen.

Het hotel is ontruimd nadat er brand woedde in het saunacomplex (foto: HV Zeeland)

Brand in juni

Begin juni brak er ook al brand uit bij De Kamperduinen. Het hotel moest doen deels ontruimd worden vanwege de rook die vrij kwam bij een brand in een liftschacht. De brandweer had het vuur toen snel onder controle.

