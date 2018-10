Zeer grote brand in Hotel De Kamperduinen bij Kamperland, 170 gasten geëvacueerd

Het hotel is ontruimd, op dit moment wordt er overleg gevoerd over wat er met de ruim 170 gasten die buiten staan gaat gebeuren. Er zijn geen gewonden gevallen.

De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar een zeer grote brand. (foto: HV Zeeland)

De brandweer verricht binnen metingen in verband met de rookverspreiding in het gebouw en om te kijken of hotelgasten weer terug kunnen. "Daar wordt momenteel nog overleg over gevoerd", meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). "Het zou goed kunnen dat ze elders onder gebracht moeten worden."

De brand woedt in het saunacomplex en heeft zich niet verder uitgebreid. Alhoewel de brand onder controle is, is het sein brand meester nog niet gegeven.

Ruim 170 gasten staan buiten, iedereen moest het hotel verlaten. (foto: Omroep Zeeland )

Bezoekers van het hotel worden buiten opgevangen en krijgen dekens. Drie brandweereenheden zijn bezig met het blussen van de brand. Ook een hoogwerker, de Officier van dienst, de Hoofdofficier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn aanwezig. De brand werd via een automatische brandmelder ontdekt.

Het hotel is ontruimd, ruim 170 gasten staan buiten. (foto: HV Zeeland)

Brand in juni

Begin juni brak er ook al brand uit bij De Kamperduinen. Het hotel moest doen deels ontruimd worden vanwege de rook die vrij kwam bij een brand in een liftschacht. De brandweer had het vuur toen snel onder controle.

