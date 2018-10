Korpschef wil deel politieopleiding naar Zeeland halen

Weydema maakt zich vooral zorgen om de leeftijdsgroep die uit gaat stromen. "De komende jaren gaan zo'n 100 mensen uitstromen. Dat gaan we merken in de operationele sterkte." Het gaat dan vooral om 55-plussers.

Het probleem speelt vooral in Zeeland

"Ik ben nu bezig om te kijken of de opleiding flexibeler kan worden gemaakt en voor een deel naar Zeeland te halen", vervolgt de korpschef. "Of dat haalbaar is, is nog maar de vraag. Want de opleiding is een nationaal concept."

Hij hoopt meer Zeeuwen voor het vak warm te kunnen maken als de opleiding dichterbij is. "Woon-werk afstand kan een belemmering vormen om in Zeeland te gaan werken. Kijk je bijvoorbeeld naar de eenheid Zeeland-West-Brabant dan speelt het probleem gewoon het meeste in Zeeland."

Vakbonden maken zich grote zorgen

Al eerder werd duidelijk dat de politievakbonden NPB en ACP zich grote zorgen maken over de roosterproblemen in Zeeland. In de nieuwe politie-cao is er ook aandacht voor de capaciteitsproblemen.

