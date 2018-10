Deel dit artikel:













Nasleep bij brand in hotel De Kamperduinen: 'Het was echt vreselijk'

Het personeel van hotel De Kamperduinen in Kamperland is geschokt door de brand die vannacht in het hotel heeft gewoed. Een brand in het saunacomplex zorgde ervoor dat de hele wellness is uitgebrand. Door de brand moesten de ruim 170 gasten uit het hotel worden geëvacueerd. "Personeel komt huilend binnen", vertelt Amadore-directeur Christina Elenbaas-Acda in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Het hotel is ontruimd, ruim 170 gasten staan buiten. (foto: HV Zeeland) 'Het was echt vreselijk', zegt Christina Elenbaas-Acda van Amadore Hotels, de keten waar hotel De Kamperduinen onder valt. "De hele wellness is weg." Aan het begin van de nacht werd de brand in het saunacomplex ontdekt via een automatische brandmelder. De rookmelders in het hotel gingen af en alle gasten konden snel het hotel verlaten. "Dit was gewoon heel heftig, ik heb er weinig woorden voor", gaat Elenbaas-Acda verder. Een deel van de gasten werd in andere hotels van Amadore ondergebracht, andere kozen ervoor om naar hun eigen huis te gaan. Veel verdriet "Op dit moment is er veel verdriet, personeelsleden komen huilend binnen." Niemand raakte gewond en de brand bleef beperkt tot het wellness-gedeelte van het hotel. Verder breidde de brand niet uit. "Het is aan ons nu zaak om de schouders eronder te zetten om het hotel weer op te bouwen." Reactie Christina Elenbaas Acda van hotel De Kamperduinen